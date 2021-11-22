محافظ بنى سويف: إنشاء ميدان حضارى بالناحية الشرقية لمحور عدلى منصور .. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الشرقية لمحور عدلي منصور، والتي تتضمن إنشاء ميدان حضاري وأعمال تجميل وتشجير ورفع كفاءة وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة التي تعتبر نقطة التقاء لعدد من الطرق التي تتقاطع مع المطلع والمنزل الرئيسي للمحور من ناحية الشرق، ورافقه خلال الجولة:المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،ومحمد رياض نائب رئيس المدينة.

وتابع المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء ميدان حضاري يتوسطه سارى كبير لعلم الجمهورية، مثبت على قاعدة حديدية مدعمة بخرسانة وتركيب نظام إضاءة وأحواض زرع وتجميل وتشجير وعمل دوران لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة التي تعتبر مدخل رئيسي لمدينة بني سويف العاصمة عبر المحور بجانب الكوبري العلوي القديم على النيل.

وكلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية والطرق باستمرار المتابعة الميدانية للأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الشرقية من المحور، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين وشبكة الطرق بدائرة المحافظة، مؤكدا على أهمية إضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمحور الذي يعد من أضخم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لتدعيم البنية التحتية عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح وتخطت تكلفة إنشائه مليار و150 مليون جنيه، ضمن الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتنمية الصعيد ورفع مستوى وجودة حياة المواطنين.



محافظ بنى سويف يتفقد محور عدلى منصور



زيارة محافظ بنى سويف للمحور