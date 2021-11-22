محافظ المنيا يشارك فى إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

المنيا -حسن عبد الغفار

شارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، فى فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات، والتى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية وبمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر ، وفريدريكا مايير ممثل الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وبمشاركة جميع المحافظين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، والمجتمع المدني.

أشاد المحافظ، بالدور التنسيقى والفعال بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي، للنهوض بكافة جوانب التنمية لتنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية، بالإضافة لإعداد الرؤية للعمل وتحديثها وفقا للجهود الحثيثة لضمان تطبيقها من خلال تبنى الأمم لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لوضع آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظات من خلال لجنة تخطيط محلى وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية ومنظومة التخطيط المحلى المطورة.

وأكد محافظ المنيا، ان الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تسعى دائما الى تحسين الأداء التنموى فى كل محافظة، وتعمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي، والمساهمة فى التنمية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قال المحافظ، إنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالسعى الدائم لتحقيق الأهداف المطلوبة من توطين أهداف التنمية المستدامة والتى تشمل 3 مفاهيم رئيسية، ستعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تبنى أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال العمل على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة والواقعية التى تغذى هذه المؤشرات، وذلك بالتعاون بين الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى والكيانات الممثلة للقطاع الخاص.

وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية حول تطوير توطين أهداف التنمية المستدامة بناء على تقارير التوطين، والمراجعات المحلية الطوعية، كما تم خلال الفعالية تسليم 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية للمحافظين المشاركين.



فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية