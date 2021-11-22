محافظ الإسكندرية: كمية الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية وخارج إرادتنا

كتب أحمد عرفة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية إن كميات الأمطار التي هطلت اليوم في الإسكندرية كانت قوية وغزيرة جداً، بدأت منذ الخامسة والنصف فجراً بشكل متقطع وحتى الساعة السابعة والنصف، ثم ازدادت غزارة مع انتصاف النهاروبشكل كبير ومتصل.

وأضاف محافظ الإسكندرية في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن الأرصاد أبلغت المحافظة أن أكبر وأثقل نوة كانت اليوم"، قائلاً: الارصاد قالت أن نوة "المكنسة" كانت أصعب وأثقل نوة منذ سنوات على الإسكندرية".

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن كميات الأمطار التي سقطت أدت إلى إعاقات مرورية في كثير من الميادين، وشملت بعض الانفاق والكباري، ما أدى لشلل مروري لمدة ساعتين ونصف وبمجرد توقف سقوط الامطار بدأت أجهزة المحافظة العمل بقوة وخلال ثلاث ساعات إستطاعت كافة الاجهزة من تصريف كميات المياه".

وقال محافظ الإسكندرية: " تبقى شارع النقل والهندسة لازال يشهد كميات كبيرة من المياه ونعمل عليه حتى الآن كمية المياه التي سقطت اليوم على الاسكندرية إزدادت عن الطاقة الاستيعابية بعدة أضعاف وهذا سبب تواجد المياه في الشوارع ، وما شهدته المحافظة اليوم خارج سيطرة الأجهزة والمحافظة بسبب سقوط كميات كبيرة من الامطار تتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بعدة اضعاف".