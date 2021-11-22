محافظة الدقهلية: إزالة 331 حالة تعدٍ منذ بدء المرحلة الثالثة بالموجة 18

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية والتي تستمر اعمالها خلال الفترة من 6 حتي 26 نوفمبر الحالي.

وأوضح "مختار" أنه تم اليوم الاثنين إزالة عدد 29 حالة تعدٍ، منهم عدد 13حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 800 متر مربع وعدد 16 تعديات أخرى بمساحة 443 متر مربع بمراكز دكرنس وآجا وبني عبيد وشربين تابعة لولاية الرى ليكون بذلك إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة المشار إليها إزالة عدد 331 حالة تعدٍ منهم عدد 31 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 2323 متر مربع وعدد 300 حالات تعديات أخرى بمساحة 29488 متر مربع بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل على تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضح " محافظ الدقهلية" أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل، وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثالثة من الموجة المذكورة من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.