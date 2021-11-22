اليوم السابع
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محافظة الجيزة تقدم 6 كورسات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:00 ص
محافظة الجيزة تقدم 6 كورسات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل محافظة الجيزة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة تقديم منح للشباب من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، في شكل 6 "كورسات" منهاICDL  وتعلم الإنجليزية ، وHR، ويتم الحصول على شهادات معتمدة- وذلك – حسب ما أكدته المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك".
 
وأكدت المحافظة، أن الكورس مدعم لشباب المحافظة بإجمالى 350 جنيها بدلا من 850 جنيها، ويتم حجز الكورس من خلال جهاز تشغيل الشباب بميدان الجيزة.
 
ويدعم الكورس قدرات الشباب على التحدث بالانجليزية وتعلم اساسيات التعامل مع الكمبيوتر وتنمية المهرات والثقة في النفس، وهو ما يؤهل الشاب ليكون مناسبا لفرص العمل المتاحة في السوق.
 
 

الجيزة

فرصة عمل

فرص عمل

تشغيل الشباب

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