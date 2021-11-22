اليوم السابع
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مجلس التعاون: افتتاح مقر للقيادة العسكرية الموحدة رسالة عزم على حماية أمن دول الخليج

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:52 م
مجلس التعاون: افتتاح مقر للقيادة العسكرية الموحدة رسالة عزم على حماية أمن دول الخليج مجلس التعاون الخليجى
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‎أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن افتتاح مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، يأتي كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون، ورسالة سلام تبني للمستقبل، ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون الخليجى، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأعرب الحجرف وفقا لوكالة الأنباء السعودية عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس ورؤساء الأركان على ما يولونه من اهتمام، وما يقدمون من دعم القيادة العسكرية الموحدة للقيام بدورها، وتعزيز قدراتها لحماية مكتسباتنا الخليجية، والحفاظ على الكيان الخليجي الراسخ .


مجلس التعاون الخليجى

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دول الخليج

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