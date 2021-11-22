اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجلة الكرازة المرقسية تحتفل بالعيد التاسع لجلوس البابا تواضروس بملف خاص

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:03 م
مجلة الكرازة المرقسية تحتفل بالعيد التاسع لجلوس البابا تواضروس بملف خاص عدد مجلة الكرازة المرقسية
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية الصادر هذا الأسبوع عنوان "قداسة البابا تواضروس الثانى وأعضاء المجمع المقدس في قداس العيد التاسع لجلوس قداسته يوم الخميس 18 نوفمبر 2021 في كنيسة التجلى بمركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى".

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تحت عنوان المقال الثانى "أذنان للسمع" ومقال عن "حياة العمق" لنيافة الأنبا تكلا، وتغطية كاملة للسيمنار الثامن للمجمع المقدس.

مجلة الكرازة
مجلة الكرازة

وحمل العدد ملفا خاصا بمناسبة العيد التاسع لجلوس قداسة البابا تواضروس الثانى، بالإضافة إلى عديد من المقالات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحتفلت الخميس الماضى، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة، حيث وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الإسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.

مقال البابا تواضروس الثانى بمجلة الكرازة
مقال البابا تواضروس الثانى بمجلة الكرازة

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجله الكرازه المرقسيه

عيد جلوس البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ملف خاص بمناسبة العيد التاسع لجلوس البابا تواضروس بعدد مجلة الكرازة

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 11:58 ص

العذراء والآلام.. مقال للبابا تواضروس الثانى فى عدد مجلة الكرازة المرقسية

الإثنين، 16 أغسطس 2021 10:44 ص

الكاتدرائية تصدر عددا جديدا من مجلة الكرازة والبابا تواضروس يكتب عن أمومة الكنيسة

الجمعة، 10 يوليه 2020 08:59 م

الكنيسة تصدر عددا جديدا من مجلة الكرازة الشهرية أونلاين بسبب كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:56 م

الكنيسة تصدر عددا جديدا من مجلة الكرازة إلكترونيا بسبب كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:13 م

الكنيسة القبطية تواصل إصدار مجلة الكرازة إلكترونيا بسبب أزمة كورونا

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 01:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة