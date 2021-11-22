مجلة الكرازة المرقسية تحتفل بالعيد التاسع لجلوس البابا تواضروس بملف خاص

كتب ــ محمد الأحمدى

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية الصادر هذا الأسبوع عنوان "قداسة البابا تواضروس الثانى وأعضاء المجمع المقدس في قداس العيد التاسع لجلوس قداسته يوم الخميس 18 نوفمبر 2021 في كنيسة التجلى بمركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى".

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تحت عنوان المقال الثانى "أذنان للسمع" ومقال عن "حياة العمق" لنيافة الأنبا تكلا، وتغطية كاملة للسيمنار الثامن للمجمع المقدس.



مجلة الكرازة

وحمل العدد ملفا خاصا بمناسبة العيد التاسع لجلوس قداسة البابا تواضروس الثانى، بالإضافة إلى عديد من المقالات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحتفلت الخميس الماضى، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة، حيث وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الإسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.