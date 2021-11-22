اليوم السابع
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مباشر.. فرد أمن عثر على 130 ألف جنيه وأعادها لصاحبها.. ومحافظ الأقصر يقرر تكريمه

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:24 م
مباشر.. فرد أمن عثر على 130 ألف جنيه وأعادها لصاحبها.. ومحافظ الأقصر يقرر تكريمه فرد أمن عثر على 130 ألف جنيه
الأقصر - أحمد مرعى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا في ديوان محافظة الأقصر، التقي خلاله مع فرد أمن بالمحافظة عثر على 130 ألف جنيه، وظل 3 أيام يبحث عن أصحابها لإعادتها لهم، ورفض الحصول على مكافأة نظير أمانته.
 
وفي هذا الصدد صلاح أحمد حسين فرد أمن بديوان المحافظة، وبطل قصة العثور على 130 ألف جنيه وأعادها لأصحابها، أنه لدي خروجه من المحافظة ليلاً عثر على كيس أسمنت ملقي في الأرض وبداخله المبلغ المالي، وظل في نفس المكان لمدة تزيد عن نصف ساعة على أمل عودة صاحبها، ولكن دون جدوى. 
 
 
وأضاف صلاح أحمد ،لليوم السابع، أنه عاد لمنزله وقام بعد المبلغ ونشر على صفحات التواصل الاجتماعي بالعثور على مبلغ مالي ومن فقد أموال وقدم تفاصيلها سيعيدها له في الحال، وبعد مرور 72 ساعة تواصلت معه سيدة وقدمت كافة تفاصيل المبلغ المفقود وأنه كان نظير بيع قطعة أرض تملكها لتجهيز ابنتها للزواج. 
 
وأكد فرد الأمن الأقصري الأمين، أنه التقي بالسيدة صباح اليوم الإثنين، وأعاد لها المبلغ الذي عثر عليه وعندما حاولت تقديم مكافأة له نظير أمانته رفض تماماً وأكد أنه حفظ المال ليعيده لأصحابه لوجه الله ودون مقابل. 
 
فيما قال حاتم جابر سلامة مدير أمن ديوان محافظة الأقصر، أن صلاح وكافة أفراد الأمن بالمحافظة من أصحاب الأخلاق الرفيعة في التعامل مع الجميع، مشيدًا بذلك التصرف المميز من صلاح وأنه ليس بجديد على كافة رجال الأمن بديوان المحافظة.
 
 

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