مباحثات يمنية أوروبية حول تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في اليمن

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أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نزار باصهيب أهمية ملامسة الواقع والتعرف على الاحتياجات العامة والتنسيق بشأن الاستجابة الإنسانية في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال المباحثات التي أجراها المسؤول اليمني مع وفد من الاتحاد الأوروبي، وتناولت إمكانية تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والإنسانية في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.

وتطرق اللقاء إلى تدخلات وبرامج ومشاريع شركاء الحكومة الأوروبيين من ألمانيا وهولندا والسويد ومنظمات الأمم المتحدة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وكذا تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة وشركائها من الداعمين والمانحين.

وأكد باصهيب ضرورة مواصلة زيارات الوفود الأوروبية لاستمرار عملية التنسيق المشترك ومتابعة مستوى تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية وفقا لقوائم الاحتياجات المبنية على المسوحات والمقدمة من وزارة التخطيط للمانحين، مجددا حرص الوزارة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

وعلى صعيد آخر، ناقش لقاء موسع عقد في عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط وضم ممثلي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ووزارة التربية والتعليم قسم التغذية المدرسية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اتفاقيتي دعم البرنامج الأممي لمطار عدن الدولي بمجال الاتصالات، ودعم تنفيذ مشروع التغذية المدرسية.

وفي سياق منفصل، بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم في عدن، مع مديرة وحدة إدارة المشاريع مشروع الحوالات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" فيولين مستوى تنفيذ مشروع الحوالات، الذي يستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود والممول من البنك الدولي، وتعزيز العمل المشترك والتطلع لتنفيذ المزيد من المشاريع مع مراعاة التركيز على تنفيذ المشاريع ذات الصلة بشريحة الأطفال أسوة بالشرائح المجتمعية الأخرى.

كما عقد نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، لقاء مع ممثلي منظمة المجلس النرويجي للاجئين برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة ميجيل، وجرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع وبرامج المنظمة في عدد من المجالات.