ما هى تفاصيل معرض رمسيس وذهب الفراعنة فى متحف هيوستن بأمريكا؟

قبل أيام، افتتح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور عالم الآثار الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والسفير خالد رزق القنصل المصرى فى هيوستن ولمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج السياحى ومجموعة من علماء المصريات ورجال الأعمال والمسئولين والشخصيات العامة، فماهى هى تفاصيل ذلك المعرض؟

س: ما هى تفاصيل القاعة وما تضمه من قطع أثرية؟

ج: تبلغ مساحة القاعة المقام بها المعرض نحو ثلاثة آلاف متر مربع، ويضم المعرض ١٨١ قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة فى عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلى وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

س: ما هى مدة إقامة المعرض؟

ج: من المقرر أن يستمر المعرض بمتحف هيوستن لمدة 6 أشهر ثم ينتقل بعدها لسان فرانسيسكو لمدة 6 أشهر أخرين.

س: ما ردود الأفعال مع بداية المعرض؟

ج: المعرض لاقى اهتماما كبيرا قبل الافتتاح الرسمى وقام الدكتور مصطفى وزيرى بمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بالمعرض ومن بينها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة، بما يساهم فى نجاح المعرض وخروجه بالشكل الأمثل بما بتناسب مع أهميته ليكون خير دعاية للمقصد السياحى المصري.

س: كيف تم ربط المعرض بفعالية طريق الكباش؟



ج: القاعة المقام بها المعرض تم تزويدها بعدد من شاشات العرض والتى ستعرض فاعلية الترويج السياحى لمحافظة الأقصر"طريق المواكب الملكية" المعروف باسم طريق الكباش والمقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، حتى يتسنى لزوار المعرض مشاهدة هذا الحدث العالمي.

س: ما عدد الزوار المتوقع حضورهم للمعرض؟

ج: من المتوقع أن يزور المعرض حوالى 700 ألف زائر خلال مدة إقامته فى هيوستن.