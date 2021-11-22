ماليزيا: تطعيم 82.3% من المراهقين ضد فيروس كورونا

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية أن 22 مليونا و390 ألفا و580 شخصا من فئة البالغين أكملوا تلقي الجرعتين من اللقاح .. مشيرا إلى أنه تم إعطاء 36 ألفا و28 جرعة من اللقاحات أمس؛ ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها في إطار برنامج التطعيم الوطني إلى 51 مليونا و938 ألفا و646 جرعة.