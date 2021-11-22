اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ماليزيا: تطعيم 82.3% من المراهقين ضد فيروس كورونا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:50 ص
ماليزيا: تطعيم 82.3% من المراهقين ضد فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت السلطات الصحية ماليزيا، اليوم الاثنين، أن 82.3% من إجمالي سكان ماليزيا من فئة المراهقين، وهو ما يعادل مليونين و589 ألفا و925 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) حتى أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية أن 22 مليونا و390 ألفا و580 شخصا من فئة البالغين أكملوا تلقي الجرعتين من اللقاح .. مشيرا إلى أنه تم إعطاء 36 ألفا و28 جرعة من اللقاحات أمس؛ ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها في إطار برنامج التطعيم الوطني إلى 51 مليونا و938 ألفا و646 جرعة.

 


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