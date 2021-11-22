اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:02 م
أكرم القصاص
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ماليزيا: العلاقات بين الصين والولايات المتحدة من أهم العلاقات فى العالم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:10 م
ماليزيا: العلاقات بين الصين والولايات المتحدة من أهم العلاقات فى العالم رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الإثنين، أن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة من أهم العلاقات في العالم، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من وجود الخلافات، فإن ماليزيا ترحب بالاعتراف بالمسؤولية الجماعية التي تقع على عاتق البلدين تجاه الحفاظ على السلام والتنمية والتقدم الاجتماعي.
 
وذكرت وكالة الأنباء الماليزية، أن ذلك جاء خلال انعقاد القمة الخاصة بين الآسيان والصين، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 30 لعلاقات الحوار بينهما، المنعقدة، عبر الفيديو، برئاسة سلطان بروناي السلطان حسن البلقية باعتباره رئيس آسيان في هذا العام.
 
وأوضح يعقوب أن النظام العالمي القائم على التعددية يعد مهما للغاية، مشددا على أنه من الممكن أن تتعاون رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين لتعزيز التعددية، وخصوصا لإصلاح الأمم المتحدة، وذلك لضمان حفظ أهمية هذه المنظمة وسط حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19.)

ماليزيا

الصين

امريكا

اسيان

كورونا

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