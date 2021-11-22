لجنة علمية للمرور على زراعات البنجر بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة للمرور على زراعات البنجر بمنطقة الحقول الزراعية بقرية البياضية التابعة، لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بواسطة لجنة من المديرية ضمت كل من الدكتور أيمن محمد على، والمهندس محمد حسين، والمهندس خالد محمد المشرف على زراعات البنجر.

وقال بيان لمديرية الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم تفقد حقول قرية البياضية التي يزرع فيها محصول البنجر وذلك لقياس أثر الأمطار على المحصول ومدي تأثيرها على رزاعات البنجر، وذلك ضمن التوجه المتبع من وزارة الزراعة لقياس أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية.

ومن جانبها أكدت اللجنة خلال مرورها على زراعات محصول البنجر، إن زراعات البنجر جيدة ولم يصيبها أي ضرر جراء مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية أمس بخاصة مركز ومدينة القنطرة غرب.

وكانت قد نظمت إدارة الإرشاد الزراعي، التابعة لمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق ندوة موسعة بمركز القنطرة شرق وذلك تحت رعاية المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وفي حضور المهندس طارق رشوان، رئيس قسم مكافحة الآفات بمركز الأرشد الزراعي.

زراعات البنجر بالإسماعيلية

لجنة علمية للمرور على زراعات البنجر بالإسماعيلية

زراعات البنجر بالإسماعيلية

لجنة علمية للمرور على زراعات البنجر بالإسماعيلية

زراعات البنجر بالإسماعيلية

لجنة علمية للمرور على زراعات البنجر بالإسماعيلية