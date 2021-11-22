اليوم السابع
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لافروف: بوتين وبايدن سيبحثان الملف الأوكرانى خلال لقائهما المحتمل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:41 م
لافروف: بوتين وبايدن سيبحثان الملف الأوكرانى خلال لقائهما المحتمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن سيبحثان الملف الأوكراني خلال لقائهما المحتمل.
 
وأضاف لافروف في تصريح أوردتها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، "في سياق الاتصال بين الرئيسين، الذي تجري مناقشة موعده ومعايير أخرى، لاشك أنه سيتم طرح الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى".
 
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح يوم الخميس، الماضي بأنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.
 
والتقى بوتين وبايدن في جنيف يوم 16 يونيو الماضي في أول قمة تجمعهما عقب تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

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