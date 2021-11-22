اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:30 ص
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كيف استطاع السـوق العالمي للغاز استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من 2021؟

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص
كيف استطاع السـوق العالمي للغاز استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من 2021؟ غاز مسال "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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استطاع السـوق العالمي للغاز الطبيعي المسـال، استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من عام 2021، وتعويض الفترات السابقة التي شهدت تراجعاً في حجم الصادرات، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 )، التي كان لها تداعيات سلبية على النشـاط الاقتصـادي العالمي ،وذلك مع استمرار ديناميكية تجارة الغاز الطبيعي المسـال ، وذلك وفقا لتقرير الغاز المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث 2021.

 

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " ،أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب في الأسواق الأسيوية وتوجه غالبية الشـحنات إليها لتلبية الطلب ، تراجعت فيه الإمدادات إلى السـوق الأوروبي ، في خطوة لإعادة التوازن على خريطة التجارة العالمية بين العرض والطلب ، وإن جاء ذلك على حسـاب الأسـعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية .

 

وأشار التقرير الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، أنه من المتوقع في ضوء تلك التطورات الإيجابية بانتعاش الاقتصاد العالمي ، أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو في الأسواق الأوروبية والآسيوية ، وأيضاً في منطقة الشرق الأوسـط ذات المناخ الحار ، لما يوفره من مزايا اقتصـادية وبيئية كوقود في العديد من القطاعات الاقتصادية .


الغاز

الغاز المسال

الغاز الطبيعي

السوق العالمي للغاز

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