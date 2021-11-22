كيف استطاع السـوق العالمي للغاز استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من 2021؟

كتبت - مروة الغول

استطاع السـوق العالمي للغاز الطبيعي المسـال، استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من عام 2021، وتعويض الفترات السابقة التي شهدت تراجعاً في حجم الصادرات، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 )، التي كان لها تداعيات سلبية على النشـاط الاقتصـادي العالمي ،وذلك مع استمرار ديناميكية تجارة الغاز الطبيعي المسـال ، وذلك وفقا لتقرير الغاز المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث 2021.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " ،أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب في الأسواق الأسيوية وتوجه غالبية الشـحنات إليها لتلبية الطلب ، تراجعت فيه الإمدادات إلى السـوق الأوروبي ، في خطوة لإعادة التوازن على خريطة التجارة العالمية بين العرض والطلب ، وإن جاء ذلك على حسـاب الأسـعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية .

وأشار التقرير الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، أنه من المتوقع في ضوء تلك التطورات الإيجابية بانتعاش الاقتصاد العالمي ، أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو في الأسواق الأوروبية والآسيوية ، وأيضاً في منطقة الشرق الأوسـط ذات المناخ الحار ، لما يوفره من مزايا اقتصـادية وبيئية كوقود في العديد من القطاعات الاقتصادية .