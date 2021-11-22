كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل

كتب ــ محمد الأحمدى

ترأس الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة، قداس عيد دخول السيدة العذراء مريم إلى الهيكل، وأضاف فى بيان رسمى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن ذلك جاء فى كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة بمساعدة المتقدم فى الكهنة الأب يوسف دروس.



المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها

وترأس الأنبا نيقولا القداس فى القاهرة نيابة عن البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، الذي يقوم حاليا بزيارة رعوية مكثفة يقوم بها إلى إفريقيا، وفي خضم الزيارة التقى بابا الروم الأرثوذكس في جوهانسبرغ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذى شكره بابا الروم الأرثوذكس على الترحيب الحار الذى خصّه به، وعلى دعمه عمل الكنيسة فى دولته.

وفى اللقاء الذى جمع بينهما تمت مناقشة عدة قضايا مثل حقوق الإنسان وحماية البيئة ومساهمة الكنيسة الإسكندرية في حياة الفئات الاجتماعية الضعيفة، وعرض غبطته على الرئيس أعمال الإيبارشيات الثلاث فى جنوب إفريقيا.