قواعد طالبان الجديدة .. مسلسلات بلا نساء والحجاب شرط أساسى للمذيعات

كتبت ريم عبد الحميد

أصدرت حركة طالبان فى أفغانستان توجيهات دينية جديدة تدعو القنوات التليفزيونية إلى التوقف عن بث الأعمال الدرامية والمسلسلات التليفزيونية التي تمثل فيها نساء.

وبحسب تقرير لفرانس 24 ، فإن وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفى أول مرسوم لها للإعلام الأفغانى، دعت المذيعات والصحفيات فى التليفزيون إلى ارتداء الحجاب أثناء تقديمهن تقاريرهن، كما دعت إلى حظر الأفلام أو البرامج التي تتعارض مع القيم الإسلامية والأفغانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لفرانس برس إن هذه ليس قواعد بل إرشادات دينية. وقد تم تداول المرسوم الجديد على نطاق واسع على منصات السوشيال ميديا مساء أمس الأحد.

ورغم إصرار طالبان على أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالا هذه المرة، فإنها قدمت بالفعل قواعد لما ينبغي أن ترتديه النساء فى الجامعة، وضربت وضايقت العديد من الصحفيين الأفغان رغم وعودها بالحفاظ على حرية الصحافة.

ويأتى توجيه طالبان للشبكات التلفزيونية بعد عقدين من النمو الهائل فى وسائل الإعلام المستقلة فى أفغانستان فى ظل الحكومات المدعومة من الغرب التي حكمت البلاد حتى 15 أغسطس الماضى، عندما فرضت طالبان سيطرتها على البلاد.

وكانت العشرات من القنوات التليفزيوينة ومحطات الراديو قد تم تأسيسها بمساعدة غربية واستثمارات خاصة بعد الإطاحة بطالبان فى عام 2001.

وبحسب ما قالت بى بى سى، فإن أحدث مجموعة من إرشادات طالبان التي تم إصدارها لقنوات التليفزيون الأفغانية تتضمن ثمانية قواعد جديدة، منها حظر الأفلام التي تعتبر مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأفغانية، وحظر الكوميديا ​​والعروض الترفيهية التي تهين الدين أو يمكن اعتبارها مسيئة للأفغان.

كما أصرت طالبان على أنه لا ينبغي بث الأفلام الأجنبية التي تروج للقيم الثقافية الأجنبية.