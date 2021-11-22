قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين من القدس المحتلة

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, ثمانية فلسطينيين من القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان عقب مداهمة منازل ذويهم, في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، وتفتيشها، وهم: محمد الخطيب، وإبراهيم عفانة، ويوسف كسبة، وكمال أبو أصبع، وأشرف زيتاوي.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبادة نضال دنديس، ومحمود دنديس، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما في حي واد قدوم من سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرشيدية بالقدس، وألقت القنابل الصوتية نحو مجموعة من الطلبة، ولاحقتهم، واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت طالباً فلسطينياً.