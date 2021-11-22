اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فريق كرة القدم بوزارة النقل بطل دوري الوزارات للعام الثاني على التوالي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:55 م
فريق كرة القدم بوزارة النقل بطل دوري الوزارات للعام الثاني على التوالي مباراة كرة القدم - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن فريق كرة القدم الخماسي، بوزارة النقل من تحقيق لقب بطولة دوري الوزارات للمرة الثانية على التوالي، في نسختها الثانية، وذلك بعد الفوز على نظيره فريق وزارة الدفاع في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.
 
وصل فريق وزارة النقل، إلى المباراة النهائية بعد الفوز في ثلاث مباريات  في الدور التمهيدي ثم الفوز في دور الـ16 ودور الـ8 والدور نصف النهائي، حتى تمكن من تحقيق اللقب وذلك تحت رعاية الفريق  مهندس كامل الوزير وزير النقل،و إشراف العميد حسام السيسي، وكيل وزارة النقل.
 
وحقق فريق وزارة البترول، المركز الثالث من البطولة بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق وزارة الكهرباء، بركلات الجزاء الترجيحية.
 
وجاء دوري الوزارات لكرة القدم الخماسية، في نسختها الثانية، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بإشتراك جميع الوزارات ومجلس الوزراء.
 
 

النقل

فريق النقل

كرة القدم

دورى الوزارات

كرة القدم الخماسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الرياضة" تعلن صعود وزارات الكهرباء والنقل والبترول والدفاع لصف نهائى دورى الوزارات

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 06:03 م

الري تشارك فى النسخة الثانية من دورى الوزارات للعاملين بالجهاز الإدارى

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 09:24 ص

فريقا "النقل" و"الثقافة" يلتقيان بنهائى دورى الوزارات الأول للكرة الخماسية

الأحد، 29 نوفمبر 2020 09:32 م

فريق الأوقاف يتصدر مجموعته فى دورى الوزارات

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:25 م

وزير التعليم العالي يشهد انطلاق دوري الوزارات ويشارك في مباراة استعراضية.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:11 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة