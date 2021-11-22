غلق وتشميع 20 منشأة غذائية بدون ترخيص وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وههيا والصالحية بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 20 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 7 منشآت غذائية بالقنايات و9 منشآت بكفر صقر و2 منشآة غذائية بالحسينية، 2 منشأة ببلبيس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 3 طن، 563 كجم أغذية فاسدة عبارة عن مخللات وأسماك وأغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 201 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 95 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات وههيا والحسينية والصالحية.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تموينية برئاسة احمد إبراهيم وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-

· تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجمله لوجود سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على 50 كرتونه بسكويت بكل كرتونه 12 علبه وإدارة المخزن بدون ترخيص من الجهات الحكومية.

· تحرير ضد أصحاب أنشطه للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر

· تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

كما قامت الحملة بالمرور علي المخابز البلدية وتحرير 5 تقارير ضد أصحاب المخابز المخالفه مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الخبز بأحد المخابز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز وعدم إعطاء بون الصرف بالمخابز وعدم الإعلان عن بيانات المخبز.



الحملات التموينية