اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:44 م
أكرم القصاص
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غداً.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:50 م
غداً.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات انقطاع الكهرباء - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل ادارة الصيانة بقطاع شبكات البحر الأحمر.

 
وكشف مركز عمليات محافطة البحر الأحمر عن سيتم فصل التيار عن قري منطقة سهل حشيش والكمين الجنوبي غدا الثلاثاء وبعد غدا الاربعاء من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا .
 
وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتي تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري، لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.

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