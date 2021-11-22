اليوم السابع
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عودة الطلاب للمدارس بعد تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:13 م
عودة الطلاب للمدارس بعد تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ.. صور محافظ كفر السشيخ يستمع للتجارب وشرح المعلمين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبلت مدارس التعليم العام والفنى والمعاهد الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ الطلاب، اليوم الإثنين، بعد تحسن حالة الطقس، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتعطيل الدراسة لمدة يومى السبت والأحد، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على صحة الطلاب، ووجه محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمتابعة المدارس.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة التعاون تعليم أساسى التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، واستمع لشرح المعلمين والفصول، وتابع إجراء التجارب بالمعامل، وناقش الطلاب فيما درسوه من موضوعات للتعرف على مستواهم التعلمي، مؤكداً على منع العقاب البدنى والاهتمام بنظافة المدرسة، وتكثيف المتابعات من قبل التوجيهات الفنية للمدرسة، منشيداً بحضور طلاب الصف الثالث الإعدادي.

 وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أنه وجه لجان لمتابعة المدارس والتأكد من خلو أفنية المدارس من مياه الأمطار، بالإضافة لنظافة الفصول ودورات المياه، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

الاستماع للتجارب وشرح المعلمين
الاستماع للتجارب وشرح المعلمين

 

مناقشة الطلاب والطالبات فيما درسوه
مناقشة الطلاب والطالبات فيما درسوه

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع المدارس وتانتظام العملية التعليمية
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع المدارس وتانتظام العملية التعليمية

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