طقس الخليج.. ممطر بالسعودية معتدل بالكويت ورطب في الإمارات والبحرين

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قالت هيئة الأرصاد السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط على سواحل البحر الأحمر وكذلك على اجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار. كما لايستبعد تكون الضباب على مناطق الحدود الشمالية ،الجوف ،تبوك وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة

وأوضحت أن الرياح السطحية، هي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة10-30كساعة.

ارتفاع الموج، نصف متر الى متر يصل الى مترين على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

طقس الإمارات



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:49 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الأول عند الساعة 21:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09 والمد الثاني عند الساعة 00:05 والجزر الاول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 22 75 20 دبي 34 23 75 25 الشارقة 33 19 80 25 عجمان 32 21 75 25 أم القيوين 33 21 80 30 رأس الخيمة 32 21 75 25 الفجيرة 28 23 80 45 العين 35 21 65 25 ليوا 34 20 85 20 الرويس 33 19 85 25 السلع 32 23 90 25 دلما 33 25 85 30 طنب الكبرى 31 23 75 35 طنب الصغرى 31 22 75 35 أبو موسى 31 22 75 35 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن طقس اليوم سيكون نهارا، معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وليلا مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق، و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19.

وحذرت الأرصاد قائلة: تتأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٥٠ كم/ساعة وارتفاع اﻻمواج البحرية ﻷكثر من ٧ أقدام.

طقس البحرين



أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إلى أن طقس اليوم في البحرين رطب ويكون دافئ خل ل النهار.

موضحة أن الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 32 م الصغرى 24 م، والرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 30%