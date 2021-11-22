ضبط 48 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالاشتراك، وضباط الأمن العام من ضبط 48 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد.

وتلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا يفيد بتمكن الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها، من ضبط أسلحة نارية متعددة، وذخيرة متنوعة، وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى.

وأسفرت الحملات الأمنية على مراكز المحافظة من ضبط 48 قطعة سلاح متنوعة من بينها 12 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش و8 فرد خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات ، وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.