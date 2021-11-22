ضبط مصنع مستحضرات تجميل مخالف فى جمصة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، وعبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية، وبالتنسيق مع هانى أبوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المنشآت الصناعية لضبط المخالفين، وتحت إشراف المهندس عطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية.

وأسفرت عن ضبط وتحرير محضر رقم 2836 ضد صاحب مصنع مستحضرات تجميل بالمدينة الصناعية بجمصة لمخالفته القانون 24 لسنة 1977 لعدم وجود سجل صناعى وتم التحفظ على 100 كرتونة بلسم بكل كرتونة 12 عبوة سعه العبوة 1 لتر و100 كرتونة شامبو بكل كرتونة 12 عبوة سعة العبوة 1 لتر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتم سحب عينات من المضبوطات لإرسالها للتحليل المعملى لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وجارٍ عرض المحضر على النيابة العامة.