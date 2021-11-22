ضبط أرز ودقيق أبيض فى حملات تموينية على الأسواق فى مركز مطاى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تمكنت إدارة التموين بمركز مطاى شمال محافظة المنيا من ضبط كمية كبيرة من الدقيق الابيض بدون فواتير خلال حمله تموينية مكبرة علي المحال التجارية والاسواق بالتعاون مع الطب البيطري والصحة وبالاشتراك مع مباحث التموين والوحدة المحلية لمركزمطاي بقيادة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز.

وقال عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي ، إن المخالفات ضمت تحرير 8 محاضر للمخالفين عباره عن 2 محضر ذبح خارج السلخانة و 4 محاضر شهاده صحيه.

وأكد على مواصلة هذه الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين .

كما تم تحريز طن أرز بدون فواتير و11شيكاره دقيق أبيض 50 كيلو للشيكاره بدون فواتير و5 كيلو لحوم مذبوحه خارج السلخانه كما تم تحريز بعض المواد الغذائيه بمعرفه مفتش الاغذيه بالصحه وسحب عينات لها لإرسالها لمعامل التحليل.

ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة المحلية لمدينة مطاي، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي لامتداد مركز مطاى حتى نهاية الحدود الإدارية ، حيث تم اجراء عملية الاحلال والتجديد لكافة الاعمدة المتهالكة، وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لها وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز أن الوحده المحليه مستمره فى متابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن المواطنين،ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.

وأكد على حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الانارة، مشيراً إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء اعمال التطوير بجميع قري المركز والمدينه، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.