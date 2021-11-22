صدور كتاب "صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء" أحدث مؤلفات وزارة الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف طباعة كتاب "صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء"، تقديمه ومشاركته وزير الأوقاف، حيث أكدت الوزارة أن الكتاب يبيّن أن الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمى شرعى ولغوى مبكر، يسهم فى صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتى، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة، ولا كلأ مباحًا لغير المؤهلين.

وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن كتاب "صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء"، يؤكد أن ما أصاب عالمنا العربى والإسلامى من جرأة غير المؤهلين على الفتوى، وإقحام غير المتخصصين أنفسهم فى ميدانها، ومتاجرة المتكسبين بالدين بها، لخطر جد عظيم، يحتاج إلى تكاتف جهود المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين لضبط شئون الفتوى، وبيان من له الحق فيها، والشروط التى ينبغى توافرها فيمن يتصدى لعملية الإفتاء.

واختتمت وزارة الأوقاف بالإشارة إلى أن الكتاب ينبه إلى ضرورة الخروج من الدوائر الضيقة التى وضع بعض المحسوبين على العلم أنفسهم فيها إلى عالم أرحب وأوسع وفق مقتضيات العصر من حيث إعمال العقل فى فهم النص، فى إطار فهم الواقع وظروفه وملابساته ومستجداته مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف ومقاصده العامة.