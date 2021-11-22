"صحة" البحر الأحمر: استمرار أعمال توعية الطلاب وتوفير مصل الأنفلونزا الموسمية

البحرالأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن استمرار تكثيف ندوات التوعية لطلاب المدارس المختلفة بالإدارات التعليمية بمدن المحافظة، وذلك حرصا على سلامة الطلاب.

وأكدت المديرية فى بيان لها أنه تم عمل ندوات توعوية بمدارس الحمراوين الابتدائية بالقصير ومدرسة محمد فريد الإعدادية ومدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات بالغردقة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتوعية عن طرق التعامل مع الحيوانات بطريقة آمنة وسبل الوقاية فى حالة التعرض للعقر وتوزيع مواد توعية للأطفال لنشر الوعى بهذا الشأن كيفية الوقاية منه والتغذية السليمة وموضوعات صحية أخرى.

من جانب آخر، أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن توافر مصل الانفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعى التكافؤ بـ6 مكاتب صحة على مستوى محافظة البحر الأحمر، وهى: مكتب صحة رأس غارب، ومكتب صحة الغردقة، ووحدة سفاجا الصحية، ومكتب صحة القصير، ومركز طب الأسرة بمرسى علم، ووحدة الشلاتين الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وأنه آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التى تضمن سلامته على الجمهور، واللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيه، كما أكد على الالتزام بالتعليمات الآتية المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا يمكنهم تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية بعد 14 يوم من تلقيهم اللقاح، ويؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة كذلك يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأى من مكونات الطعم ( البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول 9، فى حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، والتطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح.

كما أكد أن الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا اى جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 أسابيع، مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع فى العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، ولا يتم إعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ فى الوريد تحت أى ظرف.