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شعبة الخضروات بالغرفة التجارية: استقرار أسعار أغلب الأصناف في الأسواق

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:00 ص
شعبة الخضروات بالغرفة التجارية: استقرار أسعار أغلب الأصناف في الأسواق خضروات ارشيف
كتب إسلام سعيد

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أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الخضروات في السوق بالجملة اليوم تسجل استقرارا ملحوظا، وسجلت الطماطم 1.5 إلى 3.5 جنيه بالجملة، والبطاطس 2 إلى 5 جنيهات، البصل من 2 إلى 2.5 جنيه والكوسة من 2.5  إلى 5 جنيهات.
 
وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الجزر سجل 2.5 إلى 3.75 جنيها، والفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان من 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، الفلفل الرومي من 3 إلى 5.5 جنيه، الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.
 
وتابع"سجلت الملوخلية 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار 3 إلى 5.5 للكيلو، والبامية من 5 إلى 5 جنيهات، البسلة من 5 إلى 8 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات ، القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات.
 
أما عن أسعار البرتقال فيسجل 2 إلى 3.5 جنيه واليوسفي من 3 إلى 6 جنيهات، العنب الكرمسن من 17 إلى 21 جنيها، العنب الرومس من 6 إلى 9 جنيهات، التفاح المستورد من 17 إلى 23 جنيها، التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، التفاح السوري واللبناني من 12 إلى 18 جنيها، البلح السماني من 4 إلى 7 جنيهات، البلح الزغلول 5 إلى 8 جنيهات، البلح السيوي 20 جنيها.
 
الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، التين البرشومي من 5 إلى 13 جنيها، الرمان من 4 إلى 7 جنيهات والفراوي من 10 إلى 20 جنيها، الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات والمانجا من 15 إلى 25 جنيها والخوخ من 15 إلى 20 جنيها.
 
 

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

سعر الخضار

سعر الفاكهة

أسعار الخضروات اليوم

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