اليوم السابع
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ضمن المشروع الختامى البيئى التطوعى..

شباب كفر الشيخ تنظم ندوة عن الأعمال الحرفية بمراكز الشباب فى المدن المختلفة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:52 ص
شباب كفر الشيخ تنظم ندوة عن الأعمال الحرفية بمراكز الشباب فى المدن المختلفة الاقبال على التدريب لتعلم الحرف المتعددة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، سلسلة من الندوات عن الأعمال الحرفية بمراكز شباب المحافظة، وذلك ضمن المشروع البيئي التطوعي، جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب.

وأشاد  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدور مديرية الشباب والرياضة و ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية، مؤكداً وفقًا لتوجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب، وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب المشروع البيئي التطوعي الختامي لإدارة شباب الرياض ورشة عمل الأعمال الحرفية " أعمال السباكة " وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه وأعمال السباكة والتعريف بها وفنيات الفن والتركيب والإصلاحات الخفيفة، وتم فتح مجال التفاعلية بين الشباب و الفني المتخصص والإجابة على كافة أسئلة الشباب الخاصة بموضوع الورشة، كما شملت الندوة مراكز شباب "الحلافي الكبرى ، جرين ، المنشية الغربية "التابع لإدارة شباب سيدى غازى ورشة الأعمال الحرفية " أعمال الكهرباء " بشرح مبسط لأعمال الكهرباء والتعريف بها وفنيات الإصلاحات الخفيفة وشرح الدائرة الكهربائية كاملة بواسطة لوحة خشبية مجهزة وكذلك بعض الأدوات البسيطة، وتم فتح مجال التفاعلية بين الشباب والفني المتخصص والإجابة على كافة أسئلة الشباب الخاصة بموضوع الورشة مثل زيادة الأحمال على الخطوط ومدى خطورتها وأسباب حدوث الماس الكهربائي وكذلك الإحساس بملامسة الجسم للكهرباء أثناء قيام السيدات بالمنازل باستعمال الغسالات وكذلك المعرفة الكاملة بنوعية الأجهزة الكهربائية المستهلكة للكهرباء والأجهزة الموفرة، مثمنًا على ضرورة الاستفادة من طاقاتهم ومشاركتهم في التنمية المنشودة من خلال إكسابهم خبرات جديدة من خلال تدريبهم.

 

الاقبال على التدريب لتعلم الحرف المتعددة
الاقبال على التدريب لتعلم الحرف المتعددة

 

جانب من اعمال التدريب التطوعي
جانب من اعمال التدريب التطوعي

 

دورات للشباب والرياضة لتعليم الحرف المتعددة
دورات للشباب والرياضة لتعليم الحرف المتعددة

 


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