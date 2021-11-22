اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:46 ص
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سيارة تقتحم مهرجانا في ويسكونسن الأمريكية وتصدم عددا من الأشخاص.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:25 ص
سيارة تقتحم مهرجانا في ويسكونسن الأمريكية وتصدم عددا من الأشخاص.. صور الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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قال تلفزيون محلي في الولايات المتحدة، إن أكثر من شخص لقوا حتفهم الاثنين، بعد صدم سيارة لأحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن.

وفي وقت سابق أفاد تلفزيون "تشانل 58" المحلي في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية نقلاً عن شهود عيان بإطلاق أعيرة نارية خلال أحد عروض نهاية الأسبوع بالمدينة.

وذكر التلفزيون التابع لشبكة "سي.بي.إس"، أيضاً أن سيارة مسرعة انطلقت على مسار العرض في المنطقة التي تبعد نحو 32 كيلومتراً عن غرب ميلووكي.

 

 
السيارة التى دهست المارة
السيارة التى دهست المارة

الشرطة في محيط الحادث
الشرطة في محيط الحادث

محيط الحادث
محيط الحادث

 


عروض عيد الميلاد

عيد الميلاد

ولاية ويسكونسن

امريكا

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