سيارة تقتحم مهرجانا في ويسكونسن الأمريكية وتصدم عددا من الأشخاص.. صور

وكالات

قال تلفزيون محلي في الولايات المتحدة، إن أكثر من شخص لقوا حتفهم الاثنين، بعد صدم سيارة لأحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن.

وفي وقت سابق أفاد تلفزيون "تشانل 58" المحلي في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية نقلاً عن شهود عيان بإطلاق أعيرة نارية خلال أحد عروض نهاية الأسبوع بالمدينة.

وذكر التلفزيون التابع لشبكة "سي.بي.إس"، أيضاً أن سيارة مسرعة انطلقت على مسار العرض في المنطقة التي تبعد نحو 32 كيلومتراً عن غرب ميلووكي.