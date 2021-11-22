سوهاج تنظم20 ندوة توعوية في أسبوع للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال..صور

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تنظيم 20 ندوة جديدة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال أسبوع، ليصبح إجمالي عدد الندوات 45 ندوة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى الآن، وذلك ضمن حملة "لسه نوارة"، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي أطلقتها المحافظة لتستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل.

واستهدفت الندوات التي تم تنظيمها للطلبة والطالبات بمدارس التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى الشباب والأهالي وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات " التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة " .

ووجه المحافظ بتكثيف ندوات التوعية واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدا على أهمية مجابهة تلك الظاهرة، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر.



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (13)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (12)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (11)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (8)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (10)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (9)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (7)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (6)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (3)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (2)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (4)



ندوات حملة لسة نوارة بقرى ومراكز المحافظة (1)