رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وانعقاد الجلسات القادمة 5 ديسمبر

نور على - تصوير خالد مشعل

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسات القادمة يوم 5 ديسمبر.

واستكمل المجلس اليوم مناقشة مشروع حقوق المسنين، حيث وافق على المادة الأولى والمادة الثانية التى تضمنت التعريفات.

كما ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، ووافق على ماجاء به من توصيات واحالته إحالته للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات لاسيما البند (5).

وتضمن البند (5) من التقرير البرلماني التوصية بتخفيض سعر الضريبة علي الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين.