اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء فلسطين: حصلنا على وعود باستئناف المساعدات للخزينة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:17 م
رئيس وزراء فلسطين: حصلنا على وعود باستئناف المساعدات للخزينة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، إن حكومته تلقت وعودًا جدية خلال اجتماع الدول المانحة، الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.


وأضاف إشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته - أنه طالب الدول المشاركة في الاجتماع الاعتراف بدولة فلسطين إن لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أدانوا التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا السماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته.


وعبر مجلس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره لاعتماد لجنةالأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، واعتبر القرار رفضًا لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.

ودعا المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر، وطالب تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر المنصرمة وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.


فلسطين

محمد اشتية

إسرائيل

الدول المانحة

الحكومة الفلسطينية

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