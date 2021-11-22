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رئيس موريتانيا: أفريقيا تواجه تحديات فى التصنيع رغم مواردها الطبيعية الهائلة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:56 م
رئيس موريتانيا: أفريقيا تواجه تحديات فى التصنيع رغم مواردها الطبيعية الهائلة محمد ولد الغزواني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 تمثل فرصة لتحقيق طموحات أفريقيا.
 
وأضاف خلال فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 فى الإمارات، اليوم الإثنين، أن أفريقيا تواجه تحديات في عملية التصنيع رغم امتلاكها موراد طبيعية هائلة، معتبرا أن القارة السمراء لا تزال تكابد لتحقيق الإقلاع الصناعي.
 
كما أكد أن التمويل وضعف القطاع الخاص يعتبر من أهم تحديات الصناعة في أفريقيا، مشددا على ضرورة ان تعمد خطط ورؤى التنمية في أفريقيا على تشجيع القطاع الخاص.
 
وأوضح الرئيس الموريتاني أن الصناعة في بلاده تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن موريتانيا تعمل على تطوير صناعتها التحويليلة لزيادة التنافسية.

محمد ولد الغزواني

موريتانيا

القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021

أفريقيا

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