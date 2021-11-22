اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد احتفال العيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:32 م
رئيس الوزراء يشهد احتفال العيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المحطات النووية، بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر بمركز المنارة بقاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والعديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وجميع وسائل الإعلام.

ويمثل 19 نوفمبر الذى حددته الوزارة العيد الأول للطاقة النووية 19 نوفمبر من كل عام يوم تاريخى فى حياة المصريين ، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الامان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على  أنها تعتبر الاعلى امان و الاحدث بالعالم.

جدير بالذكر أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات  النووية هى المالك ووالمشغل للمحطة النووية بالضبعة،  علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة قريبا، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهرا.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

الطاقة النووية

العيد الاول للطاقة النووية بمصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأسنان تخاطب مجلس الوزراء بشأن تراخيص العيادات فى الوحدات السكنية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:04 م

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ29 نوفمبر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:30 م

محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء بعد قليل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:00 ص

الحكومة تنفى صدور قرار من مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:57 م

مجلس الوزراء اللبنانى يعاود جلساته قريباً

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:17 ص

مجلس الوزراء: تقديم حوافز للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة