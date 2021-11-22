رئيس الوزراء يشهد احتفال العيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر

كتبت رحمة رمضان

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المحطات النووية، بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر بمركز المنارة بقاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والعديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وجميع وسائل الإعلام.

ويمثل 19 نوفمبر الذى حددته الوزارة العيد الأول للطاقة النووية 19 نوفمبر من كل عام يوم تاريخى فى حياة المصريين ، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الامان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الاعلى امان و الاحدث بالعالم.

جدير بالذكر أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات النووية هى المالك ووالمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة قريبا، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهرا.