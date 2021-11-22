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رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار التجهيز لزيارة تنزانيا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:52 م
رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار التجهيز لزيارة تنزانيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة.
 
في بداية اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه يتم حالياً التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك لافتتاح المنطقة الصناعية التي أقامتها مجموعة السويدي – إلكتريك، وسيتم اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمر، مستعرضاً في السياق ذاته نتائج زيارة رئيسة تنزانيا الأخيرة إلى مصر.
 
على صعيد متصل، لفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التجهيزات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري-المجري، وذلك بالتنسيق مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
كما عرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج عدد من اللقاءات والمقابلات مع المستثمرين ومسئولي الشركات في إطار جذب الاستثمارات. 
 
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مجلس الوزراء

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