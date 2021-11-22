اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع خطط إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة"

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:23 م
رئيس الوزراء يتابع خطط إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة" الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطط إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح. 
 
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة موقف إقامة وتطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، والمواقع المقترحة للمشروعات المختلفة بالمدينة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة لبدء تنفيذ المشروع فى أقرب وقت، على غرار مدينة العلمين الجديدة. 
 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهات القيادة السياسية تتمثل في العمل على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة. 
 
وتستهدف الحكومة أن تكون مدينة "رأس الحكمة الجديدة مقصدا سياحيا عالميا، يتماشى مع الرؤية القومية لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، في إطار توجه الدولة لإنشاء مدن سياحية مستدامة بيئيا على البحر المتوسط.
 
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مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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