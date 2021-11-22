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رئيس العربية للتصنيع: الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:43 ص
رئيس العربية للتصنيع: الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار خلال اللقاء
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الجمهورية الجديدة شهدت قفزات وطفرات فى زمن قياسى بكل المعايير، واضعة في الوقت نفسه حقوق الإنسان فى المقام الأول وتم إعلان ذلك فى استراتيجية عامة أعلنها الرئيس السيسي فى مؤتمر موسع.
 
جاء ذلك خلال كلمته بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، مؤكدا نجاح التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوربى، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر مايزيد عن 15 مليار دولار، وهو ما يبن حجم العمل المتبادل بين مصر والدول الأوروبية.
 
رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (1)
رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (1)

رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (2)
رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (2)

رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (3)
رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (3)

رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (4)
رئيس العربية للتصنيع الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار (4)

 


الفريق التراس

العربيه للتصنيع

الاتحاد الاوروبى

الرئيس السيسي

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