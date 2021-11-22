رئيس العربية للتصنيع: الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الجمهورية الجديدة شهدت قفزات وطفرات فى زمن قياسى بكل المعايير، واضعة في الوقت نفسه حقوق الإنسان فى المقام الأول وتم إعلان ذلك فى استراتيجية عامة أعلنها الرئيس السيسي فى مؤتمر موسع.

جاء ذلك خلال كلمته بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، مؤكدا نجاح التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوربى، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر مايزيد عن 15 مليار دولار، وهو ما يبن حجم العمل المتبادل بين مصر والدول الأوروبية.