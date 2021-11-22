رؤية الفضاء على طريقة طنطا.. جولة داخل أول مصنع للتليسكوبات الفلكية.. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل أول مصنع على مستوى الجمهورية لتصنيع التليسكوبات الفلكية ومقره مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد الوحيد منذ عام 1997 الذي يقوم بتصنيع التليسكوبات الفلكية، وحاصل على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

يقول المهندس مختار عبد الفتاح مدير وصاحب المصنع، إن الفكرة بدأت في عام 1995، واتجه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصل على الدعم المالي بقيمة 150 ألف جنيه لتنفيذ فكرته، مشيراً أن مسئولي الجهاز كان لديهم قلق من هذا المشروع نظرا لكونه جديد، ولكن بعدما بدأ في تنفيذ الفكرة وبدأت في النجاح استطاع أن بفكره انجاح مشروعه ونشره بصورة كبيرة، وبعدها قام بسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه من الجهاز.

وأضاف أنه ينتج 12 نوعاً من التليسكوبات الفنية والذي يعد من الأشياء المهمة في قطاع التعليم، والمعاهد البحثية، مبينا أنه يصنع نوعان منها التليسكوب الكاسر والتيسكوب العاكس، وأنه قام بتصنيع 5 تليسكوبات وتثبيتها أعلي برج القاهرة لتمكين الزوار من النظر للفضاء، وتوريد تليسكوبات للمناطق السياحية لرؤية الكواكب والمجرات الفضائية، مؤكدا أنه المصنع الوحيد على مستوي الجمهورية الحاصل على ترخيص وزارة الصناعة والتجارة لتصنيع التليسكوبات الفلكية.