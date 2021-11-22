اليوم السابع
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ديلى ميل: رفض حكومى بريطانى لعودة "عروس داعش" إلى البلاد بعد خسارة الجنسية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:05 م
ديلى ميل: رفض حكومى بريطانى لعودة "عروس داعش" إلى البلاد بعد خسارة الجنسية عروس داعش - شاميما بيجوم
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن شاميما بيجوم، المعروفة باسم "عروس داعش" لا يمكنها اللجوء إلى المحكمة لاستعادة جنسيتها البريطانية، رغم إجرائها مقابلة مع التليفزيون البريطانى نفت فيها ارتكاب أى فظائع.

 

وتم تجريد عروس داعش من الجنسية البريطانية في عام 2019 من قبل وزير الداخلية آنذاك، ساجد جاويد وفي فبراير من هذا العام حكمت المحكمة العليا لأسباب تتعلق بالأمن القومي بأنها لا تستطيع العودة إلى بريطانيا لمتابعة استئناف ضد القرار.

 

لكن أعلنت بيجوم أمس أنها مستعدة لمواجهة المحاكمة في بريطانيا من أجل فرصة العودة.

 

في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز ، كررت نفيها للاتهامات بأنها ارتكبت فظائع في إطار انضمامها لتنظيم داعش قائلة إنها "كلها خاطئة تمامًا".

 

ولكن بعد إجراء المقابلة ، سارع وزير الأعمال بول سكالي إلى توجيه طلبها. وقال لشبكة سكاي نيوز: 'أعتقد أن المحكمة العليا حكمت في هذا الشأن."

 

ولدى سؤاله عما إذا كانت لا تزال تمثل تهديدًا للأمن القومي ، أجاب سكالي: "هذا لا يمكنني تحديده. لقد رأيت المقابلة ، لكنني لست مطلعا على وثائق المخابرات."

 

غادرت بيجوم منزلها في شرق لندن متوجهة إلى سوريا عندما كانت طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا في عام 2015.

 

وتصر بيجوم البالغة من العمر الآن 22 عامًا على أنها لم تكره المملكة المتحدة عندما فرت إلى سوريا للانضمام إلى الجماعة الإرهابية وكررت مناشدتها للحصول على فرصة لمحاربة الاتهامات ضدها في المحكمة.

 

ونفت أي تورط في أنشطة إرهابية وتحدثت في السابق عن رغبتها في إعادتها إلى المملكة المتحدة لمواجهة التهم.

 

قالت بيجوم إن قرارها بمغادرة المملكة المتحدة في سن المراهقة لم يتم اتخاذه سريعًا وإنه "فكرت فيه لفترة من الوقت". وأضافت: لم أكن أكره بريطانيا ، لقد كرهت حياتي حقًا.


عروس داعش

شميما بيجوم

شاميما بيجوم

داعش

الجنسية البريطانية

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