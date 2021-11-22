اليوم السابع
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دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يغلق أبوابه أربعة أيام بالأسبوع

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:27 ص
دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يغلق أبوابه أربعة أيام بالأسبوع دير العذراء المحرق بأسيوط
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلن الأنبا  بيجول أسقف ورئيس  دير السيدة العذراء بالمحرق - القوصية محافظة أسيوط، عن غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد ، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس .

وأضاف البيان الصادر له في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن الدير سيفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحا حتي السابعة مساء .

دير السيدة العذراء المحرق
دير السيدة العذراء المحرق

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذى يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.

بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى يوم 7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد

صوم الميلاد

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