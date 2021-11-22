"خليكى واعية" برنامج إرشادى وخدمى عن قضايا المرأة ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب محمود العمرى

يستهدف برنامج "تعالي.. وخليكي واعية" الذى أطلقته وزارة التضامن بكافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، كما يعمل على قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

ويركز البرنامج على أهمية توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم إلى المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية، لحلها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن البرنامج سيشمل إضافة قوافل للرمد والعظام، وكذلك توفير خدمة منصة التواصل التفاعلي 1442، وسيتم توفير الاتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات البرنامج الذى سيبدأ بمحافظة المنيا ، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز من المراكز الخمسة المستهدف الوصول إليها في بالمحافظة ليتشمل حوالي 75 ألف سيدة في سن الانجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.