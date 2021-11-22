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"خد لك صورة من فوق".. إقبال كبير من السياح على كورنيش الغردقة.. لايف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:26 ص
"خد لك صورة من فوق".. إقبال كبير من السياح على كورنيش الغردقة.. لايف سلفي علي كورنيش الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، من منطقة الكورنيش القديم بالغردقة ، حيث شهدت منطقة الكورنيش المرتفعة من على سطح البحر تواجد أعداد كبيرة من السياح من جنسيات مختلفة لمشاهدة المنظر البانورامى لمدينة الغردقة من على ارتفاع، وكذلك مشاهدة معالم الغردقة وجزرها الشهيرة.

 

وتنظم شركات السياحة المختلفة أفواجا سياحية بشكل يومى فى الساعات الأولى من الصباح إلى منطقة كورنيش الشيراتون القديم بالغردقة تحت مسمى رحلة جولة البلد التى تبدأ بالمنظر البانورامى للمدينة، حيث يظهر فيها معالم مدينة الغردقة منها مأذنتين أكبر المساجد فى المدينة وهو مسجد الميناء الكبير.

وظهر خلال بث اليوم السابع قيام أعداد كبيرة من السياح بالتقاط صور تذكارية لهم على منطقة الكورنيش فى منظر بديع وخلاب ، حيث تظهر أعداد كبيرة من اللنشات السياحية خلال ابحارها من المارين والمراسى المختلفة إلى مواقع الغوص والجزر البحرية المختلفة.

وشهدت حالة الطقس اليوم فى مدينة الغردقة هدوء كبير فى حالة البحر وكذلك سطوع الشمس وارتفاع ملحوظ نسبيا فى درجات الحرارة وكذلك السماء صافية.

يذكر أن تنظم شركات السياحية يوميا جولات البلد للسياح لمعرفة ثقافة مدينة الغردقة وكذلك للتعرف على ثقافة المواطنين بالمدينة حيث تبدا من الكورنيش القديم وتنتهى بحلقة السمك وسوق الخضار وشعار البازار كلا حسب برنامجه .


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