"حياة كريمة" تستهدف 15 قطاعا خدميا بـ185 مشروعا فى دار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة هى واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية التى استهدفت القرى الأكثر احتياجا وخاصة بالصعيد وشملت المبادرة الرئاسية كافة أوجه الرعاية للمواطن المصرى من خلال تطوير العشوائيات وإنشاء وتطوير المراكز الخدمية حتى أن القرى أصبحت تنافس المدن من ناحية تقديم الخدمات الحكومية.

ويعد مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج واحدا من المراكز التى شملتها المبادرة من خلال 15 قطاعا خدميا و185 مشروعا موزعة على 15 قرية من قرى المركز.

اليوم السابع يقدم أهم المشروعات التى استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى تعرف عليها: -



1 – عدد المشروعات التى استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة 185 مشروعا.

2 – عدد القرى التى استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى 19 قرية و172 نجع.

3 – عدد القطاعات التى استهدفتها الميادرة الرئاسية حياة كريمة 15 قطاع خدمى هى الرى الزراعة ، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق، والمجمعات الخدمية، والصحة، والكهرباء، والإسكان، مياه الشرب، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، والبريد، والطب البيطري، وتبطين الترع ".

4 - تم تنفيذ 16 مشروعا بقرية السلام، و14 مشروع بقرية البلابيش قبلي، و10 مشروعات بالبلابيش المستجدة، و6 مشروعات بالبلابش بحري، و 13 مشروع بأولاد سالم بحري، و 4 مشروعات بأولاد سالم قبلي، و15 مشروع بالحاجر، و5 مشروعات بالعقارية، و6 مشروعات بأولاد يحيي قبلي، و18 مشروع بأولاد يحيي بحري، و7 مشروعات بمزاتة شرق، و10 مشروعات بنجوع مازن، و 11 مشروع بأولاد الشيخ، و 4 مشروعات بأولاد طوق غرب.

5 - هناك أيضا 5 مشروعات بقرية النصيرات، و16 مشروعا بقرية الخيام، و7 مشروعات بأولاد خلف، و9 مشروعات بالنغاميش، و7 مشروعات بقرية نقنق.

6 – هناك مشروعين يتم تنفيذهما بمدينة دار السلام بناطق الوحدة المحلية الأم وتم الانتهاء من بعض المشروعات في قطاع الأبنية التعليمية، والبريد، ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية .



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



محافظ سوهاج لواء طارق الفقي



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام



مشروعات حياة كريمة بقرى دار السلام