حى العجوزة يغلق مركزين للدروس الخصوصية ويصادر محتوياتهما

كتب ــ سيد الخلفاوى

شن حى العجوزة بالجيزة، برئاسة اللواء ياسر سامى، حملات لرفع الاشغالات ، بقطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء لضبط الشارع ورفع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال تشطيبات داخلية بعقار بشارع جزيرة العرب وكلبشة سيارات منتظرة على الأرصفة بشارع السودان وشارع أحمد عرابى.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة بشارع سوريا وشارع لبنان وشارع 26 يوليو، كما شملت حملات أرض اللواء شارع الطريق الأبيض وشارع شمال المحور وشارع حسن حجازى وشارع محمد أبو سريع، حيث أسفرت عن مصادرة محتويات 2 سنتر تعليمى بشارع أشرف السباعى.

كما تم تأمين أعمدة الإنارة وغلق أبواب الأعمدة بشارع سوريا وميدان البصرة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة بشارع نوال من خلال مد مواسير بلاستيك ضمن أعمال التطوير، كما تم تركيب كشافات موجهة بسلالم ميت عقبة، وعمل صيانة دورية لكشافات أعمدة الإنارة بشارع جامعة الدول العربية .

كما تم كنس و تجريد ورفع مخلفات أتربة وتراكمات قمامة بشارع يمين وشمال المحور بأرض اللواء وكوبرى مزلقان أرض اللواء وعدة شوارع أخرى.