اليوم السابع
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حى الدقى يرفع 168 حالة إشغال ويصادر 16 شيشة خلال حملة بـ3 شوارع

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:25 ص
حى الدقى يرفع 168 حالة إشغال ويصادر 16 شيشة خلال حملة بـ3 شوارع رئيس حى الدقى خلال الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الدقى بالجيزة، حملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، استهدفت رفع الإشغالات، وأسفرت عن رفع الإشغالات بشارع إيران والدقي والتحرير، وتم رفع 168 حالة إشغال وتم ضبط 16 شيشة، وتمت مراجعة تراخيص المحلات مع التوعية المستمرة بالتدابير الاحترازية وأهمية الالتزام بها للمحافظة علي الصحة العامة.
 
وفى السياق نفسه، انتهى حى الدقى، من شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل، والقضاء على آثار الأمطار.
 
وأكد حى الدقى، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي بتسيير حركة المرور من خلال شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل وحملة حي الدقي بشارع التحرير وشارع جامعة الدول العربية والسودان وشارع النيل والشوارع الفرعية.
 
حملة لرفع الاشغالات بالدقى (2)
حملة لرفع الإشغالات بالدقى 

حملة لرفع الاشغالات بالدقى (3)
حملة لرفع الاشغالات بالدقى 

حملة لرفع الاشغالات بالدقى (1)
حملة لرفع الاشغالات بالدقى 

 


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الجيزة

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