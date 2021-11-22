حبس 3 مسجلين خطر متهمين بتكوين عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 مسجلين خطر تم القبض عليهم في الجيزة، لاتهامهم بسرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهمين أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بمدينة 6 أكتوبر، والعجوزة، حيث استغلوا خبرتهم في سرقة السيارات بأسلوب كسر الكالون، وبيعها لعملائهم.

وقال المتهمون أنهم يستهدفون سرقة السيارات المركونة بالشوارع ليلا، خاصة بالشوارع الخالية من المارة، ويبيعون السيارات، ويقسمون حصيلة المسروقات بينهم، وأرشدوا عن المسروقات، وتم إعادتها، وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها.

واكتشف رجال المباحث هوية المتهمين، من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بأماكن السيارات المسروقة، والتي رصدتهم خلال ارتكاب تلك السرقات، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر، السابق تورطهم في قضايا سرقة سيارات، حتى تم التوصل لهويتهم، وبإعداد عدة أكمنة لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات، وأرشدوا عنها.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام 3 عاطلين مسجلين خطر، مقيمين بمنطقة المنيب بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة العجوزة وأول وثان أكتوبر وحدائق أكتوبر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.