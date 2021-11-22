حبس عاطلين لحيازتهما 80 طربة حشيش بقصد الاتجار بها فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 80 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذان من دائرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقى القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات و8 كيلوجرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.