حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في منشأة ناصر

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب" في منشأة ناصر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى). وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.